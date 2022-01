Biberbach

vor 33 Min.

Bei Glätte überholt: 27-Jähriger landet bei Biberbach in der Leitplanke

Auf der glatten B2 bei Biberbach schleudert ein 27-Jähriger in seinem Auto nacheinander gegen beide Leitplanken.

Ein junger Mann will auf der schneeglatten B2 bei Biberbach überholen. Er schlittert erst in die Mittel-, dann in die Außenleitplanke.

