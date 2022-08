Bekommt Biberbach einen Obstgarten für alle?

Plus Ein Obstgarten für die Allgemeinheit, wo vor allem junge Familien bei Früchten zugreifen können. Warum diese Idee derzeit in Biberbach diskutiert wird.

Ein Antrag der Jungen Liste auf Ausweisung eines öffentlichen Gemeinschaftsgartens beim Sportplatz fand zwar Anklang im Biberbacher Marktgemeinderat, doch es blieben noch viele Fragen offen.