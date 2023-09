Biberbach

vor 31 Min.

Kreisjugendleiter des BLSV im Kreis Augsburg hört nach 40 Jahren auf

Plus Der Kreisjugendtag des Sportkreises Augsburg-Land am Freitag in Königsbrunn bringt auch das Ende einer Ära mit sich. Denn Aölfred Rotter aus Biberbach hört auf.

Wenn der Nachwuchs des Bayerische Landessportverbandes (BLSV) am kommenden Freitag (29. September, Beginn 19 Uhr) beim Kreisjugendtag im Sportheim des FC Königsbrunn seine Führungsmannschaft wählt, dann geht an diesem Abend eine Ära zu Ende. Nach 40 Jahren als Kreisjugendleiter legt Alfred Rotter sein Amt nieder. Vier Jahrzehnte lang hatte der Biberbacher den Sport im Landkreis maßgeblich mitbestimmt.

Er erinnert sich an den Tag, an dem er das Führungsamt für den Sportnachwuchs im Landkreis Augsburg übertragen bekam. „Die Versammlung fand in Langweid im Gasthaus Wörle statt, Kreisvorsitzender war damals der Erlinger Andreas Schäffler.“ Der damals gerade 30 Jahre alte Jung-Funktionär arbeitete sich schnell in seine neue Aufgabe ein und bekam vonseiten der Vereine die notwendige Unterstützung. Kein Wunder, denn der Rotter Fred, wie er genannt wird, engagierte sich von seinem ersten Funktionärstag an, organisierte für die Mitglieder in den Vereinen Lehrgänge und Kurse, gab Hilfestellung bei Problemen.

