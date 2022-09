Biberbach

Biberbach lockt Tausende zum Heilig-Kreuz-Markt nach der Corona-Pause

Plus Ein breites Angebot an Waren, aber auch an Speisen und Getränken gab's beim Heilig-Kreuz-Markt in Biberbach. Das lockte zahlreiche Besuchende an.

Von Sonja Diller

Ein warmer Spätsommertag unter weiß-blauem Himmel, gut gelaunte Verkäufer, Buden voller verlockender Waren und strahlende Besucher; nach zwei Jahren Zwangspause war auf dem Heilig-Kreuz-Markt in Biberbach die Freude über das Schlendern und Plaudern in der langen Budenstraße überall deutlich zu spüren. Schon am Vormittag wurde es eng zwischen den Marktbuden.

