Biberbach muss wegen Bauvorhaben in diesem Jahr neue Schulden machen

Plus Große Projekte im Visier: Ihren Haushalt 2022 verabschiedet hat die Gemeinde Biberbach. Um ihn zu finanzieren, werden neue Schulden aufgenommen.

Biberbach hat seinen Haushalt 2022 unter Dach und Fach. Der Marktgemeinderat beschloss die Haushaltssatzung einstimmig in der letzten Sitzung vor der Sommerpause. Zahlreiche Bauvorhaben müssen in diesem Jahr angepackt und finanziert werden. Damit das gelingt, kommt die Gemeinde nicht ohne neue Kredite aus.