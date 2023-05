Biberbach rückt von Klage gegen Lechstahl-Erweiterung ab

Rechtsanwälte raten Biberach von der Klage gegen die Lechstahl-Erweiterung ab. Daraufhin lenkt der Gemeinderat ein.

Biberbach wird nicht gegen die Erweiterungspläne der Lech-Stahlwerke in Meitingen klagen. Das beschloss der Marktgemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Klagen gegen den Bebauungsplan und die Kapazitätserweiterung hätten keine Aussicht auf Erfolg, hatten die Rechtsanwälte der Gemeinde mitgeteilt. Auch wenn sich die Gemeinde als Beschützer ihrer Bürger sehe, sei es in diesem rechtlichen Verfahren nicht zulässig, eine Klage anstelle der Bürger anzustrengen, so Bürgermeister Wolfgang Jarasch auf Nachfrage. Daher habe der Gemeinderat beschlossen, die Klagen fallen zu lassen.

Die Kinderbetreuung in Biberbach wird ab September teurer. 15 Prozent mehr werden die Eltern bezahlen müssen. Steigende Löhne für das Personal und steigende Energiekosten machten die Anpassung nötig. Je nach gebuchten Betreuungsstunden werden für Krippenkinder zwischen 231 bis 462 Euro fällig; für Kinder über drei Jahre werden bis zu 268 Euro berechnet.

Biberbach will Bauplätze verlosen

Neue Wohnhäuser können bald im neuen Baugebiet „Südlich der Peter-Dörfler-Straße II“ entstehen. Die Vergabe wird nicht mehr nach dem bisherigen, aufwendigen Kriterienkatalog, sondern im Losverfahren erfolgen, beschloss der Marktgemeinderat. Bisherige Bewerbungen nach dem alten Muster werden nicht mehr berücksichtigt, eine Neubewerbung ist nötig.

