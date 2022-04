Biberbach schafft ein neues Baugebiet

Plus In Markt entstehen zunächst 21 Bauplätze für junge Familien aus der Gemeinde. Es hätten mehr sein können. Doch es gibt ein Problem.

Die Preise steigen ständig, doch die Nachfrage nach Grundstücken ist immer noch groß. Mit der Erschließung des Baugebiets „Steinbichl II“ im Ortsteil Markt sollen in Biberbach vor allem einheimische junge Familien die Möglichkeit bekommen, ihr eigenes Zuhause zu bauen.