Biberbach schafft neue Bauplätze

Plus In den kommenden Jahren will der Markt Biberbach mehr als 40 neue Bauplätze anbieten. Bewegung gibt es bei der Wirtssuche für das Sportheim.

Die Sanierung der Biberbacher Grundschule steht kurz vor dem Abschluss. Barrierefreiheit und Brandschutz, eine zeitgemäße Netzwerkverkabelung und der Ersatz der alten, zugigen Fenster waren beschlossene Sache. Die Frage, ob nicht auch energetisch saniert werden sollte, tauchte im Marktgemeinderat immer wieder auf. Das wollte Bürgermeister Wolfgang Jarasch nun abschließend geklärt sehen. Deshalb diskutierte das Gremium in seiner jüngsten Sitzung, ob dafür rund drei Millionen Euro in den Haushalt der kommenden Jahre eingeplant werden sollten. Das Ergebnis war am Ende einstimmig. Wäre schön, ist bei magerer Gemeindefinanzen aber nicht zu stemmen, so der Konsens. Bis zum Sommer soll die Schule wieder baustellenfreie Zone sein.

Biberbach ist energetische Sanierung der Schule zu teuer

Beim Breitbandanschluss für alle Biberbacher wird es am Ende günstiger. Zwei Millionen Euro wird das zwar kosten, doch 90 Prozent davon übernimmt der Freistaat, erklärte Bürgermeister Wolfgang Jarasch auf Nachfrage. Für Arbeiten auf öffentlichem Grund kommt die Gemeinde auf, auf Privatgrund ist der Eigentümer zuständig. Deshalb wird es zu unterschiedlichen Anschlusskosten kommen, je nachdem ob es auf dem anzuschließenden Grundstück bereits Leerrohre für die Glasfaserkabel gibt oder nicht. Drei Jahre hat die Firma miecom, die den Zuschlag erhalten hat, nun Zeit das Netz auszubauen und die Haushalte ans schnelle Internet anzuschließen.

