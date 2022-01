Biberbach zahlt mehr für Gas und schnelles Internet

Plus Damit auch ein kleiner Ortsteil von Biberbach angeschlossen werden kann, legt der Marktgemeinderat noch ein paar Tausend Euro drauf.

Auch in der Biberbacher Zollsiedlung wird eine Erdgasleitung samt Leerrohr für ein später einzuziehendes Glasfaserkabel für das schnelle Internet verlegt werden. Das beschloss der Marktgemeinderat in seiner ersten Sitzung im neuen Jahr. Nach dem Abschluss der Akquise im Ortsteil im Dezember hatte es eher noch nach einem Scheitern des Projekts ausgesehen.