Biberbacher Kinderbetreuung geht ins Geld

Plus Bewusst beschäftigt die Gemeinde mehr Erzieherinnen als sie müsste. Doch das Defizit der Kita ist massiv gestiegen. Müssen jetzt die Eltern zahlen?

Fast eine halbe Million Euro Defizit hat Biberbach bei der Kinderbetreuung 2021 eingefahren. Seit 2018 ist das jährliche Minus um 170.000 Euro gestiegen. In dieser Summe ist die Erweiterung der kommunalen Kindertagesstätte noch gar nicht berücksichtigt. Angesichts dieser Situation diskutiert der Biberbacher Gemeinderat jetzt über eine Erhöhung der Gebühren.