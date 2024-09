Biberbacher Markt lockt die Menschen in die Budengassen

Zahlreiche Menschen strömten bei herrlichem Wetter zum Heilig-Kreuz-Markt in Biberbach. Mitten in der Budengasse war auch Bürgermeister Wolfgang Jarasch unterwegs und führte zahlreiche Gespräche mit Besucherinnen und Besuchern. „Unser Biberbacher Heilig-Kreuz-Markt ist ein Highlight im Biberbacher Veranstaltungskalender“, sagte der Bürgermeister. Die Möglichkeit für gute Unterhaltungen und eine große Warenauswahl hob Alexander Storr, ein Initiator des Jahrmarktes hervor.

Icon Vergrößern Im Hitzlerstadel sorgten zwei Blaskapellen für gute Stimmung Foto: Peter Heider Icon Schließen Schließen Im Hitzlerstadel sorgten zwei Blaskapellen für gute Stimmung Foto: Peter Heider

An die 80 Händlerinnen und Händler, mehrere Firmen aus der Region sowie einheimische Geschäftsleute und Vereine präsentierten sich auf dem Markt. Dazu gehörte Kunsthandwerk aus der Region, Showübungen der Freiwilligen Feuerwehr Biberbach, Honig der Imker aus Biberbach und Fisch vom örtlichen Fischereiverein.

Icon Vergrößern In der Budengasse in Biberbach herrschte den ganzen Tag über reges Treiben von Jahrmarktfreunden. Foto: Peter Heider Icon Schließen Schließen In der Budengasse in Biberbach herrschte den ganzen Tag über reges Treiben von Jahrmarktfreunden. Foto: Peter Heider

Das Angebot an den Ständen reichte von Mode über Haushaltsbedarf, Kleidung, Sportartikel, Schmuck bis zu Gartengeräten und Kosmetik. Kinder tobten in der Hüpfburg und auch der Flohmarkt kam gut an.

Der Musikverein feierte ein Spätzlefest

Im Hitzler-Stadel hatte zuvor schon am Samstag das Spätzlefest des Biberbacher Musikvereins stattgefunden. Dazu spielten der Musikverein Laugna und der Langweider Musikverein auf. Am Feuerwehrplatz hatte der Sportverein Biberbach (SCB) ein Festzelt aufgestellt und servierte deftige bayerische Spezialitäten.

Icon Vergrößern Auch ein Flohmarkt gehörte zum Biberbacher Heilig-Kreuz-Markt. Foto: Peter Heider Icon Schließen Schließen Auch ein Flohmarkt gehörte zum Biberbacher Heilig-Kreuz-Markt. Foto: Peter Heider

Wer am Marktsonntag jedoch im gut gefüllten Hitzler-Stadel oder im Festzelt des SC Biberbach für einen Mittagstisch keinen Sitzplatz mehr ergattern konnte, fand in der Budenstraße noch verschiedene Leckereien. Manche Besucherinnen und Besucher nahmen auch gleich noch etwas für das Abendessen mit und dachten sich dabei bestimmt: „Heute bleibt die Küche kalt“.