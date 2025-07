Biberbacher Ministranten sind bayerische Fußballmeister

Die Ministranten der Wallfahrtspfarrei Biberbach hatten zuletzt allen Grund zum Jubeln. Nach dem Sieg des Diözesancups zwei Wochen zuvor in Buchloe hatten die Biberbacher Kicker das Bistum Augsburg beim Bayern-Cup der Ministranten in Ingolstadt vertreten. In einer großartigen sportlichen Gemeinschaftsleistung, die nicht zuletzt dem engagierten Torhüter Jonas Schuster zu verdanken war, konnten sie den begehrten Bayern-Cup nach Biberbach holen. Biberbachs Pfarrer Ulrich Lindl ließ es sich nicht nehmen, die Siegermannschaft mit ihren Pokalen im Anschluss an den samstäglichen Abendgottesdienst zu ehren. Trainer Dietmar Motzet und sein Team erhielten dafür einen lang anhaltenden Applaus.

