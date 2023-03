Biberbacher Schule bietet offenen Ganztag an

Plus Mit einem Anbau soll die Schule für die Zukunft gerüstet werden. Für Musikschule und Vhs wird es allerdings eng.

Die Biberbacher Grundschule läuft spätestens 2026 voll. Daran lassen die prognostizierten Schülerzahlen keinen Zweifel. Über 190 Kinder werden im Schuljahr 2026/2027 erwartet. Einen Anbau brauche es dafür nicht, gab Schulleiterin Christa Bobinger Entwarnung. Nach der aktuellen Sanierung ist das Gebäude fit für den Ansturm. Allerdings werde bei Vollauslastung die weitere Nutzung von Schulräumen durch Dritte kaum mehr möglich sein. Seit Langem finden Kurse der Volkshochschule im Schulhaus statt. Auch die Musikschule Biberbach nutzt Räume für den Unterricht. Den Gemeinderat brachte die Schulleiterin in jüngster Sitzung auf den neuesten Stand.

Biberbach erwartet bis zu zehn Klassen

Bei Alleinnutzung durch die Schule seien auch die erwarteten durchschnittlich zehn Klassen kein Problem, so Bobinger. Bis dahin könne man Vhs und Musikschule noch Raum anbieten, doch "spätestens 2026 sind wir am Limit". Welche Lösungen es für Vhs und Musikschule dann geben könnte, müsse geprüft werden, so Bürgermeister Wolfgang Jarasch.

Bei der Betreuung der Schulkinder nach Unterrichtsende will die Gemeinde den Weg in die Offene Ganztagesschule (OGTS) gehen. Mit klarem pädagogischem Betreuungskonzept sei die OGTS die zeitgemäße und auch für die Eltern kostengünstigere Variante als die aktuelle Mittagsbetreuung, zählte die Schulleiterin die Vorteile auf.

Die Betreuung der Kinder von Montag bis Donnerstag ist im Rahmen der OGTS für die Eltern kostenfrei. Hier übernimmt der Freistaat die Finanzierung. In der Mittagsbetreuung fallen pro Kind bis 16 Uhr rund 200 Euro an Gebühren an. "Das können sich eine ganze Reihe von Familien einfach nicht leisten, obwohl die Kinder dringenden Förderbedarf haben", so die Schulleiterin. Am Freitag und in den Ferien sind die Kommunen gefragt, um für Angebote zu sorgen.

Das wollen die Eltern in Biberbach

Eine Kurzumfrage der Schule ergab, dass wohl rund die Hälfte der Eltern die OGTS für ihre Kinder in Anspruch nehmen würden. "Damit sprechen wir von 90 bis 100 Kindern, wenn die Schule voll ist", so Bobinger. Den Raumbedarf sieht Architekt Stefan Strohmayr bei rund 500 Quadratmetern. Dafür soll ein neues Gebäude auf dem Grundstück des alten Lehrerhauses entstehen, beschloss der Gemeinderat. Mindestens 70 Prozent Förderung, möglicherweise auch mehr, sollte es bei voller Ausschöpfung aller Zuschusstöpfe für das Vorhaben geben, so der Geschäftsführer der Gemeinde Stefan Behringer. Dafür gehe man nun in die Planung.

Im Umbau des Bestandsgebäudes sieht Strohmayr keine Option. Teurer als ein Neubau käme es, das "sehr schlichte" Haus so um- und auszubauen, dass es am Ende allen modernen Erfordernissen entsprechen könne. Ein Abriss sei möglich. Unter Denkmalschutz stehe nur der Gewölbekeller des alten Lehrerhauses, der nach entsprechender Abstimmung mit den zuständigen Fachleuten als Teil des Neubaus saniert und erhalten werden könne.