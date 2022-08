Biberbach

Biberbacher Schule – woran es bei den Bauarbeiten noch hakt

Plus In die Jahre gekommen ist die Biberbacher Schule. Die Modernisierung ist im Gang. Allerdings hakt es noch bei einigen Punkten.

Von Sonja Diller

In den Ferien ist richtig was los in der Grundschule Biberbach. Das Gebäude aus dem Jahr 1962 wurde in den 1980er- und 1990er-Jahren durch Anbauten erweitert, nun steht eine Modernisierung und Sanierung an. Barrierefrei soll der etwas verwinkelte Gebäudekomplex zumindest in Teilen werden. Wie es nun im neuen Schuljahr weitergehen soll.

