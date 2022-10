Biberbacher Sieben-Hügel-Lauf mit südafrikanischem Flair

Der Biberbacher Sieben-Hügel-Lauf kam gut an. So international wie dieses Jahr war er wohl noch nie. Eine Läuferin kam sogar aus Südafrika.

Der Nebel lichtete sich schon früh, die Sonne lachte den ganzen Tag: Beim 15. Sieben-Hügel-Lauf zeigte sich der Herbst noch einmal von seiner schönsten Seite und die Felder und Wälder westlich von Biberbach empfingen die Teilnehmer im bunten Farbkleid.

Alt und Jung gemeinsam: Der älteste Teilnehmer, Bruno Kratzer aus Meitingen ist 88 Jahre alt und nahm am Lauf mit seinem Sohn Markus teil. Foto: Gerhard Hopf

Südafrikanische Läuferin in Biberbach

So starteten knapp 90 Läufer und Walker am Sportgelände des SC Biberbach nach dem gemeinsamen Aufwärmen. Vom Jugendlichen bis zum Erwachsenen, vom professionellen Läufer bis zur Familie, vom Einzelsportler bis zu Laufteams. Der Sieben-Hügel-Lauf spricht seit vielen Jahren eine große Bandbreite an Aktiven an. Nicht nur Biberbacher wollten das Sportereignis erleben, auch viele Auswärtige kamen zum Event. Sogar eine junge Läuferin aus Südafrika war heuer dabei und war somit die am weitesten angereiste. Zum Erfolg der Veranstaltung trugen zahlreiche Helfer des SC Biberbach, der Feuerwehr Biberbach sowie des Roten Kreuzes bei.

Neben den vielen Läuferinnen und Läufern war auch die Walking-Disziplin sehr beliebt. Foto: Gerhard Hopf

Schwarze Piste so lang wie noch nie

Biberbachs Zweiter Bürgermeister Klaus Gerstmayr gab um 10 Uhr das Startsignal. Die Läufer erwartete eine Strecke von knapp zehn Kilometern, für die Walker waren es 7,5 Kilometer. Für die ganz Ambitionierten wurde dieses Jahr die anspruchsvollere "Schwarze Piste" verlängert, auf ganze 2,5 km. Damit kamen auch die Profis voll auf ihre Kosten, die von der neuen Herausforderung überzeugt waren. Der Familienlauf verlief ohne Zwischenfälle, die Stimmung war auch im Ziel großartig, was dem Organisationsteam sehr gefiel. Am Ende saßen die Teilnehmer zum Mittagessen im Biberbacher Gasthof Magg beisammen. Geselligkeit war das zentrale Motto der Veranstaltung. Die Läufer zeigten sich begeistert von einem gelungenen Vormittag mit Sport, Spaß und guter Unterhaltung. (guf)