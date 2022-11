Biberbacher Wallfahrtskirche muss umfassend saniert werden

Plus Warum die Heimstatt des Herrgöttles von Biberbach bald von einerm Gerüst umgeben wird und wie es um die Statik der berühmten Kirche steht.

Biberbachs Wallfahrtskirche gehört zu den bekanntesten und meist fotografierten Gebäuden im nördlichen Landkreis Augsburg. Im kommenden Jahr könnte sie ein ganz neues Motiv bieten. Das bekannte Gotteshaus muss umfassend saniert werden und erhält unter anderem einen neuen Anstrich.