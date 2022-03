Biberbach

vor 17 Min.

Biberbachs Friedhof erhält einen neuen Parkplatz

Plus Der Parkplatz am Friedhof in Biberbach wird erneuert. Arbeiter sind schon am Werk. Zudem soll die Zufahrt auf den Friedhof selbst leichter werden.

Von Sonja Diller

Auf dem neuen Parkplatz für den Biberbacher Friedhof sollen bald die ersten Autos stehen. Die Arbeiten dafür sind in vollem Gang. Gleichzeitig möchte die Gemeinde die Zufahrt zum Friedhofsgelände für größere Fahrzeuge erleichtern und dafür die bestehende Einfahrt anpassen.

