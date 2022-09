Biberbachs langer Weg zum schnellen Internet

Plus Breitband ist ein wichtiges Qualitätsmerkmal für Orte. Doch der Weg zum schnellen Internet muss in Biberbach erst geebnet werden.

Gut drei Jahre dürfte es dauern, bis alle Biberbacher einen Internetanschluss via Glasfaser direkt ins Haus haben können. Dafür brachte der Marktgemeinderat nun die nächsten Schritte auf den Weg.