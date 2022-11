Braucht die Biberbacher Wallfahrtskirche auch noch neue Glocken?

Plus Die berühmte Wallfahrtskirche von Biberbach ist ein Sanierungsfall. Das ist klar. Möglicherweise muss die Erneuerung aber umfassender sein, als ursprünglich gedacht.

Dass die Biberbacher Wallfahrtskirche umfassend saniert werden muss, ist seit Längerem bekannt. Was genau die Sanierungsarbeiten beinhalten und wie der genaue zeitliche Ablauf aussehen könnte, erläuterten nun Pfarrer Dr. Ulrich Lindl und Experten bei einem Infoabend in der Schulaula.