Biberbach

12:40 Uhr

Inklusives Wohnen: Das steckt hinter dem Millionenprojekt in Biberbach

Plus Beim Neujahrsempfang der Gemeinde stellt Christian Dierig die Pläne der Stiftung "Herz zeigen" in Biberbach vor und erhält dafür viel Applaus.

Von Sonja Diller Artikel anhören Shape

Mit guten Nachrichten, rockiger Musik und einem Festredner, der genau das ins Dorf bringen möchte, was dort fehlt, startete Biberbach ins neue Jahr. Der Empfang dazu konnte nach zwei Jahren wieder in der Aula der Grundschule stattfinden, und die Biberbacher freuten sich über die Gelegenheit zum entspannten Plaudern am Büfett.

