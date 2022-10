Der Biberbacher Bürgermeister ist stolz auf ein Sozialprojekt

Dierig-Stiftung und AWO wollen in Biberbach ein Millionenvorhaben verwirklichen. Das war ein Thema bei der Jahreshauptversammlung der Freien Wähler.

Zu einer besonderen Jahreshauptversammlung hat Biberbachs FW-Ortsvorsitzender Alexander Storr am Tag der Deutschen Einheit in den Gasthof Magg eingeladen. Besonders gerne erinnerte sich der Ortsvorsitzende in seinem Rechenschaftsbericht an die Gastgeberrolle der Biberbacher Freien Wähler beim Sommerfest des FW-Kreisverbandes mit gut 250 Gästen.

Biberbachs Bürgermeister Wolfgang Jarasch zeigte sich besodners stolz auf die Rolle seiner Kommune beim Sozialprojekt "Herz zeigen". In Kooperation mit AWO und der Dierig-Stiftung sollen mit dem Millionenprojekt altersgerechtes und inklusives Wohnen sowie Tagespflege und eine neue Kinderbetreuungseinrichtung nach Biberbach kommen.

FW-Kreischef Anton Rittel stellte die politische Einheit in der Region in den Mittelpunkt seiner Rede. Dabei zeigte der Kreis- und Gemeinderat auf, dass es zahlreiche Ungleichheiten zwischen den ländlichen und städtischen Gegenden in der Region gebe. Er verwies Rittel etwa auf den öffentlichen Personennahverkehr und forderte zudem, in der aktuellen Krise den heimischen Mittelstand nicht aus dem Blick zu verlieren.

Landtagsabgeordneter Dr. Fabian Mehring spannte in seiner Festrede zum Tag der Deutschen Einheit den Bogen zum Krieg in der Ukraine und stellte fest: "Nie war Einheit im Herzen Europas wichtiger als heute." Dabei mahnte der parlamentarische Geschäftsführer der FW-Regierungsfraktion im Landtag auch einen neuen Stil der Zusammenarbeit zwischen Bundes- und Landesregierungen an. "Es stärkt das Zutrauen der Menschen in die Politik ebenso wenig, wenn Bayern täglich auf die Ampel schimpft, wie wenn am Berliner Kabinettstisch bewusste Politik gegen die Interessen Bayerns gemacht wird." (AZ)

