Der größte Verein in Biberbach hofft auf neuen Wirt

Der SC Biberbach sucht seit längerer Zeit einen Pächter für die Clubgaststätte. Jetzt kommt Bewegung in die Sache.

Beim SC Biberbach ist die Welt nach der Pandemie längst wieder in Ordnung. Diesen Eindruck konnte der Betrachter bei der Jahreshauptversammlung des größten Vereins in der Marktgemeinde im Gasthause Magg gewinnen. Sportlich läuft es prächtig, auch finanziell steht der Club gut da. Größere Sorgen bereitet allerdings das Sportheim des Vereins, denn seit gut eineinhalb Jahren ist der Verein auf der Suche nach einem Wirt oder einer Wirtin für die Vereinsgaststätte. Doch da könnte nach Darstellung von Bürgermeister und Vereinsvorsitzendem Wolfgang Jarasch Land in Sicht sein. Jarasch: "Derzeit gibt es zwei Interessenten für unsere Clubgaststätte".

Positiv fiel auch der Geschäftsbericht des Vereinschefs aus. Er erinnerte an zahlreiche Verenstaltungen oder Aktionen wie den Marktsonntag, die Papiersammlungen oder den 7-Hügellauf. Jarasch bedankte sich abei allen Helferinnen und Helfern für ihre Mitarbeit, besonders bei Georg Schuster für die Mitgliederbestandsführung und den Fahnenabordnungen bei den diversen Veranstaltungen. Jarasch: "Mein Dankeschön gilt auch der Fußballbteilung für den Arbeitseinsatz am Sportgelände."

Der SC Biberbach hat einen Rasenmäher-Roboter gekauft

Trotz erheblicher Ausgaben wie dem Kauf eines Rasenmäher-Roboters schrieb Schatzmeister Xaser Kaiser wieder schwarze Zahlen. 1081 Mitglieder zählt der Verein. Auch aus den Abteilungen gab es positive Mitteilungen. Die Volleyballer rmöchten in der kommenden Saison wieder laut Sophie Zeh-Chromik mit einer Mixed-Mannschaft am Spielbetrieb teilnehmen. Ebenfalls zufrieden zeigte sich bei deb Fußballern Lukas Huber, der Frauentrainer Fabian Wolf und seinem Landesligateam zum Aufstieg gratulierte, wie auch Christian Mayer, der mit den männlichen Kickern wieder in der Kreisklasse spielt. Christian Weidenhüller berichtete über die Aktivitäten der Wintersporrtler, Matthias Zirngibl ließ die Aktivitäten der Tischtennisabteilung Revue passieren und Jugendchefin Luzia Kratzer blickte gespannt den kommenden Aktivitäten entgegen.

Im Namen der Marktgemeinde bedankte sich zweiter Bürgermeister Klaus Gerstmayr bei Alex Schmidt, der die Verköstigung der Gäste bei den Heimspielen am Galgenberg organisierte. Vor den Neuwahlen verabschiedete Vorsitzender Jarasch seinen bisherigen Stellvertreter Ralph Schickel, der ebenso wie Schriftführerin Birgit Gruber-Ipfling bei den Neuwahlen nicht mehr antrat. Die Vereinsführung des SCB hat in den beiden kommenden Jahren folgendes Gesicht: 1. Vorsitzender: Wolfgang Jarasch; 2. Vorsitzende: Laura Ebert (neu); Kassier: Xaver Kaiser; Schriftführerin: Daniela Englisch (neu) ; Beisitzer: Ulrike Kratzer, Uwe Rauschenbach; Kassenprüfer: Hans Ertl.

