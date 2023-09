Der Heilig-Kreuz-Markt beginnt mit dem Spätzlefest

Kulinarik, verschiedene Waren und ein Rahmenprogramm: Das alles wird am Sonntag beim Heilig-Kreuz-Markt in Biberbach geboten sein.

Dieses Jahr gibt es etwas Besonderes auf Heilig-Kreuz-Markt in Biberbach. "Der Fischereiverein von Biberbach feiert ein Jubiläum", Alexander Storr. Zu diesem Anlass verkaufen die Mitglieder lokale Fischspezialitäten. Der Marktreferent der Gemeinde erzählt, worauf sich die Besucher am Sonntag, 3. September freuen können. "Das ist ein großer Markt, der bis über die Landkreisgrenzen bekannt ist", sagt Storr. Daher sei es nicht verwunderlich, dass immerhin 80 Anbieter ihre Buden öffnen. Kunsthandwerk aus der Region, Küchenutensilien und vieles mehr lädt zum Schlendern und Stöbern ein.

Heilig-Kreuz-Markt: In Biberbach gibt es frische Pizza aus dem Holzofen

Kulinarisch versorgen die ortsansässigen Vereine hungrige Besucher. Schon am Samstagabend geht es mit dem Spätzlefest los. In der Hitzler-Halle wird es schwäbische Spezialitäten geben. Weiter geht es am Sonntagvormittag mit einem Weißwurstfrühstück. Der Dorfladen hat sein Café geöffnet und bietet frische Pizza aus dem Holzofen. Das Festzelt wird vom Sportclub Biberbach bewirtet. Sein persönlicher Höhepunkt sei die Weizenbar an der Tankstelle, erzählt Storr mit einem Schmunzeln.

Frisch gestärkt, lädt ein vielfältiges Rahmenprogramm zum Verweilen ein. Kinder können sich auf dem Karussell oder der Hüpfburg austoben. Überdies hat die Freiwillige Feuerwehr Biberbach am Sonntag ihren Tag der offenen Tür und veranstaltet Schauübungen.

Sperrungen in der Raiffeisenstraße sorgen für Fahrplanänderung

Los geht der Heilig-Kreuz-Markt schon um 9 Uhr in der Raiffeisenstraße. Von Ortsmitte bis Ortsausgang wird buntes Treiben auf der gesamten Straße herrschen. In einer Nebenstraße findet ein Flohmarkt statt. Ausgewiesene Parkplätze gebe es keine, aber genügend Parkmöglichkeiten in den umliegenden Straßen, sagt Storr: "Das hat sich die letzten Jahre so bewährt."

Wegen des Marktes ist die Raiffeisenstraße ab der Einmündung Hauptstraße Marktplatz schon ab Samstag, 2. September um 14 Uhr gesperrt. Umleitungen werden ausgewiesen. Fahrgäste der AVV-Regionalbuslinie 401 werden gebeten auf die Haltestellen "Biberbach, Fuggerstraße" oder "Biberbach, Kirche" auszuweichen. Der halt "Biberbach, Raiffeisenstraße" wird in diesem Zeitraum ebenfalls entfallen.