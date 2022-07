Der Kultusminister wird in Biberbach zum Kummerkasten

Zu wenig Kollegen: Pädagoginnen erzählen Michael Piazolo bei dessen Besuch in Biberbach von ihren Nöten. Danach geht der Minister in die Kirche.

Die Mittelschule in Gersthofen, die Grundschule in Biberbach und die beruflichen Fachschulen in Höchstädt hatten am letzten Schultag Besuch vom bayerischen Kulturminister Michael Piazolo. In Biberbach sagte er den Lehrkräften der Grundschule erst einmal "Danke".

Denn hinter den Lehrerinnen und Lehrern liegt ein schwieriges Jahr, in dem "wir es irgendwie doch noch geschafft haben", so Schulleiterin Christa Bobinger. Das kommende Schuljahr dürfte nicht weniger anstrengend werden. Denn der Kraftakt mit zu wenigen Kollegen, Schülern mit den unterschiedlichsten Herkunftsgeschichten und den Unsicherheiten der Pandemie geht weiter.

Beim Eintrag ins goldene Buch der Gemeinde flankierten den Minister (von links) Landtagsabgeordneter Johann Häusler, Bürgermeister Wolfgang Jarasch und Gemeindepfarrer Ulrich Lindl. Foto: Sonja Diller

Schule habe sich in den letzten Jahrzehnten "gigantisch" entwickelt; die Zusatzangebote sind vielfältig, doch damit seien die Schulen in schwierigen Zeiten auch in die eigene Erfolgsfalle gelaufen, so Piazolo im Gespräch mit der Schulleiterin. Die Erwartungen der Eltern seien mit dem Angebot gewachsen. Zunehmend werde von den Schulen auch Erziehungsarbeit erwartet, die im Elternhaus geleistet werden müsse. Welche Corona-Maßnahmen im Herbst auf die Schulen zukommen, konnte der Minister auch in Biberbach nicht beantworten. "Wir wollen den Präsenzunterricht", doch Lehrer dürften zum Eigenschutz auch nicht über ihr Limit gehen.

Auf dem Biberbacher Kulturhügel steht nicht nur die Grundschule, sondern auch das historische Pfarrhaus und die Wallfahrtskirche des "Lieben Herrgöttle von Biberbach", dem der Minister einen Besuch abstattete. Ein Eintrag ins Goldene Buch der Marktgemeinde durfte ebenfalls nicht fehlen.