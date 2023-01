Kosten für Ferienbetreuung, Feuerwehr und Strom beschäftigen Biberbach

Biberbach erhöht die Gebühren für den Ferienspaß. Auch sonst ist Geld das große Thema: Der Gemeinderat fragt sich, ob für die Feuerwehr ein neues Fahrzeug drin ist.

Wünschen kann man sich vieles. Ob der Geldbeutel es hergibt, ist eine andere Frage. Diese mussten sich die Gemeinderäte in Biberbach während ihrer jüngsten Sitzung mehrmals stellen. So bräuchte die Freiwillige Feuerwehr Biberbach ein Mehrzweckfahrzeug. Zur Absicherung von Unfallstellen oder auch zum Transport von Ausrüstung würden immer wieder Privatfahrzeuge der Feuerwehrleute genutzt. Ein Zustand, der für den Kommandanten und Gemeinderat Rainer Würz nicht mehr tragbar ist.

Allerdings kostet so ein Fahrzeug gute 100.000 Euro, und gefördert wird die Anschaffung gerade mal mit 17.000 Euro. Die für einen Förderantrag vorausgesetzte Notwendigkeit für die Beschaffung des Fahrzeug hatte der Kreisbrandrat bereits bestätigt. Der Gemeinderat beschloss, dem Antrag, der bereits 2021 erstmals gestellt worden war, stattzugeben, die Anschaffung im Haushaltsjahr 2023 auszuschreiben und im Haushaltsjahr 2024 zu tätigen. Sollte sich bei den Haushaltsberatungen herausstellen, dass die Kassenlage dafür zu knapp ist, dann soll erst in den Jahren 2024 ausgeschrieben und 2025 angeschafft werden.

Ferienspaß in Biberbach wird um zehn Euro pro Kind und Woche teurer

Um steigende Kosten ging es auch beim Ferienspaß. Um für Schulkinder auch während vieler Ferientage eine Betreuung anbieten zu können, kommt schon seit Jahren der Kreisjugendring mit einem Team nach Biberbach. Das soll auch weiter stattfinden, obwohl die Kosten dafür steigen. Eine Erhöhung der Elternbeiträge um zehn Euro pro Kind und Betreuungswoche sahen die Gemeinderäte als machbar und beschlossen die Anpassung einstimmig.

Gerade noch mit einem blauen Auge war Biberbach bei der Bündelausschreibung zur Stromversorgung davongekommen. Man habe teilgenommen, wäre aber glücklicherweise nicht zum Zug gekommen, so Bürgermeister Wolfgang Jarasch. In der Grundversorgung der LEW, über die Biberbach aktuell den kompletten kommunalen Strombedarf deckt, liege der Preis für die Kilowattstunde beträchtlich niedriger als bei den Verträgen, die über die Ausschreibung zustande gekommen waren. Manche Gemeinden müssten über 80 Cent für die Kilowattstunde bezahlen. Was sie an den Rand der Leistungsfähigkeit bringe, so Jarasch.

Angst vor steigenden Strompreisen: Biberbach beteiligt sich nicht an Bündelausschreibung

Das schreckte die Mehrheit im Gremium davon ab, an der nächsten Bündelausschreibung für die Jahre 2024 bis 2026 teilzunehmen. Man solle innovativer sein, so Reinhard Stuhler (Grüne). Entweder könne man grundsätzlich die günstige, lokale Versorgung über die LEW favorisieren oder selbst Vergleichsangebote einholen. Eigenen Strom über Solaranlagen zu erzeugen und damit die Stromrechnung der Gemeinde zu senken, sei ein zweiter, absolut sinnvoller Ansatz. „Finger weg von der Ausschreibung“, empfahl auch Franz Bayer (CSU) dringend. Dieser Meinung schloss sich die Mehrheit im Rat an.