Digitaler Bürgerempfang: Das erwartet Biberbach im neuen Jahr

Plus Beim digitalen Bürgerempfang geht es um die Pläne der Marktgemeinde für die kommenden Monate.

Es gab Musik, Neuigkeiten und viele gute Wünsche für das neue Jahr. So weit war alles wie gewohnt beim Neujahrsempfang der Marktgemeinde Biberbach. Einziges Manko: Die beliebte Veranstaltung fand nicht in der Aula der Grundschule statt, sondern daheim vor den Computerbildschirmen.