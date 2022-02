Musikschulen Biberbach und Donauwörth suchen Darsteller für Kindermusical

Für das Kindermusical "Schabernackel" der Musikschulen Biberbach und Donauwörth gibt es noch kleine Rollen zu besetzen. Im Sommer soll es dann auf die Bühne gehen.

Zusammen singen und tanzen, das haben die Kinder der Musikschulen Biberbach und Donauwörth lange vermisst. Dafür proben sie jetzt für etwas ganz Besonderes. Das Kindermusical "Schabernackel" möchten sie im Juli aufführen und könnten dafür noch Verstärkung gebrauchen. Online haben die Kinder mit ihrer Musikpädagogin Elisabeth Balser bereits Texte erarbeitet und auch gesungen. Proben können sie inzwischen, zwar mit Maske und Abstand, aber immerhin. "Im Juli sollte es möglich sein, richtige Aufführungen mit Publikum zu machen, darauf freuen sich alle schon sehr."

Alles dreht sich um den Schabernackel. Der hat die Fähigkeit, die Welt zu verzaubern und auch ein bisschen zu verbessern. Wie er mit den Sachen in seinem Zaubersack die Menschen dazu bringt, netter zueinander zu sein, wird in bunten Szenen erzählt. Ursprünglich hat das Musical von Heinz Lemmermann vier Teile. Damit die ganze Geschichte in zwei Teile und eine gute Stunde passt, hat Elisabeth Balser den ersten Teil gekürzt und die zweite Szene nach den Ideen der Kinder umgeschrieben. Der Chor kommentiert das Geschehen auf der Bühne, die Musik dazu ist bunt gemischt; Swing, Klassik und sogar ein Rap kommen vor.

Zehn Kinder können noch beim Kindermusical mitmachen

Auch wenn musik- und tanzbegeisterte Kinder erst jetzt zur Musicaltruppe kommen, könnten sie problemlos aufholen, ist Balser sicher. Kleine Sprechrollen, Chorgesang und Tanzeinlagen sind aktuell noch zu haben. Fünfzehn Kinder sind schon fleißig am Üben, weitere zehn Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren könnten noch mitmachen. Wer Spaß am gemeinsamen Singen und Tanzen hat, kann sich bei Elisabeth Balser unter 08271/428244 informieren und eine Rolle sichern. Wer eine Nachricht hinterlässt, wird auch gerne zurückgerufen.