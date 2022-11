Entsteht dort eine neue Dorfmitte für Eisenbrechtshofen?

Warum sich der Markt Biberbach das Vorkaufsrecht für ein leerstehendes Anwesen mitten in Eisenbrechtshofen sichert.

Biberbach möchte für den Ortsteil Eisenbrechtshofen eine neue Ortsmitte schaffen. Die Voraussetzungen dafür steckte der Marktgemeinderat in seiner jüngsten Sitzung ab. Mit der Aufstellung eines Bebauungsplanes will Biberbach sich das Vorkaufsrecht für das als Tochtermann-Anwesen bekannte Grundstück an der Achsheimer Straße sichern.

Die neue Ortsmitte Eisenbrechtshofen ist ein Thema der laufenden Dorferneuerung, so Bürgermeister Wolfgang Jarasch auf Nachfrage. Seine Kaufabsichten habe die Gemeinde dem Eigentümer gegenüber bereits deutlich gemacht, nun soll die Satzung das Vorkaufsrecht stärken.

Wasser-Notverbund mit Biberbachs Nachbarn

Informationen zu den Möglichkeiten eines angedachten Wasser-Notverbundes mit den Gemeinden Langweid, Meitingen und Nordendorf gab es nach fachlicher Beurteilung. Der Anschluss an die Versorgung der Verwaltungsgemeinschaft Nordendorf ist technisch nicht umsetzbar. Mit Meitingen könnte Biberbach über Langenreichen und Markt verbunden werden; auch Langweid könnte im Notverbund der drei Gemeinden eine Rolle spielen. Eine direkte Verbindung zwischen der Wasserversorgung der Gemeinden Langweid und Biberbach gibt es bereits über Eisenbrechtshofen. Biberbach könne im Notfall sicher keine vollständige Versorgung der Verbundgemeinden leisten, doch partielles Einspringen sei sicher möglich, so Jarasch.

Frisches Wasser wird zwingend zum Abwasser, das beseitigt werden muss. Das dafür notwendige kommunale Abwasserbeseitigungskonzept in neuester Fassung stellte Bürgermeister Wolfgang Jarasch dem Marktgemeinderat vor. Seit der letzten Konzeption wurden die Häuser der Wochenendsiedlung an der Straße nach Markt und der kleine Ortsteil Salmannshofen an die Abwasserversorgung angeschlossen. Ausnahmen von der generellen Anschlusspflicht gibt es nur für Aussiedlerhöfe, die eine Kleinkläranlage im Drei-Kammer-System betreiben müssen.

Lesen Sie dazu auch