Emotionaler Abschied vom Biberbachen Kindergarten nach 40 Jahren

Am 1. Dezember 1983 trat Maria Sanio ihren Dienst im Kindergarten Biberbach, mit damals drei Gruppen und sechs Mitarbeiterinnen an. Zwischenzeitlich ist die Kindertagesstätte Biberbach auf acht Gruppen und das Team auf 25 Personen angewachsen. Jetzt wurde Maria Sanio verabschiedet. In seiner Laudatio rechnete Bürgermeister Wolfgang Jarasch vor, dass Sanio in den 40 Jahren etwa 1000 Kinder betreut hat. Besonders emotional wurde es, als die Kolleginnen und Kollegen ein selbst gedichtetes Lied „40 Jahre Frau Sanio“ vortrugen. Die Giraffengruppe unter der Leitung von Kerstin Hahner sang ein Abschiedslied. Ebenso dankte der Elternbeirat, vertreten durch Katrin Hübner, und die Kita-Leitung Franziska Engemann. Sabine Eltschkner