Ganz im Zeichen des Schulanfanges steht der nächste Familiengottesdienst der Pfarrei Biberbach am Sonntag, 22. September, um 10 Uhr in ihrer Wallfahrtskirche. „Schulanfang – damals und heute…“ lautet das Motto. Der Gottesdienst beleuchtet, was sich im Laufe der Jahrzehnte verändert hat und was gleichgeblieben ist. (AZ)