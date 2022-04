Feuerwehr befreit eingeklemmtes Unfallopfer

Die Retter aus Biberbach blicken auf ein Jahr mit eher weniger Einsätzen zurück. Die Zeit wurde gut genutzt.

Bei der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr in Biberbach blickte Kommandant Rainer Würz auf ein einsatztechnisch eher ruhiges Jahr zurück. Eher zum Schmunzeln war die Rettung einer jungen Katze vom Baum, die sich bei den Gartenbesitzern mit ein paar Kratzern bedankte und dann von der Einsatzstelle entfernte. Ernster waren dagegen etliche Verkehrsunfälle auf der Ortsumgehung, zu denen die Biberbacher Wehr gerufen wurde. Auch einige Unwettereinsätze nach Sturm und Starkregen waren zu leisten. Bei einem Zusammenstoß eines Autos mit einem Lastwagen musste ein eingeklemmter Mensch befreit werden. Dabei kam zum ersten Mal seit Indienststellung der hydraulische Rettungssatz zum Einsatz.

Trotz eingeschränkter Möglichkeiten wurde versucht, den Übungsbetrieb abwechslungsreich zu gestalten. So wurden Übungen auch online durchgeführt. Durch die kalten Temperaturen im Januar konnte eine Übung zum Thema „Eisrettung“ am Erlinger Weiher unter strengen Sicherheitsvorkehrungen mit 18 Teilnehmern stattfinden. Die Leistungsprüfung „Technische Hilfeleistung“ absolvierten im Herbst zwei Gruppen mit insgesamt 14 Teilnehmern ohne Fehlerpunkte. Auch für die Zukunft werde gearbeitet, so Würz: Seit Oktober findet ein neuer Grundausbildungslehrgang mit acht neuen Feuerwehrleuten aus Biberbach statt.

Von nur wenigen Vereinsaktivitäten im vergangenen Jahr berichtete der Vorsitzende Bernhard Kraus. Es gab zwar weniger Einnahmen durch ausgefallene Veranstaltungen, aber auch weniger Ausgaben. Das alles soll sich nun wieder ändern: „Wir planen in diesem Jahr alle Veranstaltungen, die auch vor Corona üblich waren“, so Kraus.

Feuerwehr Biberbach ehrt Mitglieder

Ganze 26 Mitglieder wurden von Kommandant Rainer Würz und Vorsitzendem Bernhard Kraus für ihren langjährigen aktiven Dienst oder Vereinszugehörigkeit geehrt: Seit zehn Jahren sind Carola Eisensteger, Sonja Hörmann, Lisa Schäffler, Maximilian Kraus und Manuel Kraus aktiv. Bereits seit 20 Jahren dabei sind Markus Bayer, Klemens Eltschkner, Sebastian Merli, Kristina Kraus, Simone Miller, Ulrich Steger, Richard Würz, Rainer Würz und Matthias Zärle. Für 40 Jahre aktiven Dienst wurden Josef Schuster, Walter Hiesinger, Anton Eisensteger, Winfried Kraus, Richard Storr und Georg Magg ausgezeichnet. Damit ist eine Einladung für eine Woche ins bayerische Feuerwehrerholungsheim nach Bayerisch Gmain verbunden, die Kosten für eine Begleitperson werden vom Markt Biberbach übernommen. Bürgermeister Wolfgang Jarasch übergab dazu ein kleines Präsent und den entsprechenden Gutschein. Josef Dirr und Andreas Köhler sind seit 25 Jahren aktive Feuerwehrleute und werden dafür noch vom Freistaat Bayern ausgezeichnet. Für 50 Jahre Mitgliedschaft im Feuerwehrverein wurden Anton Laier, Josef Dumler und Hermann Höld eine Urkunde überreicht, Herbert Zeller erhielt eine Ehrung für 60 Jahre Vereinsmitgliedschaft. (mmer)