Feuerwehr Biberbach startet ins Jubiläumsjahr

Auf ein einsatzreiches Jahr und viele erfolgreiche Veranstaltungen konnte die Freiwillige Feuerwehr Biberbach auf ihrer Jahreshauptversammlung zurückblicken. Kommandant Rainer Würz berichtet von insgesamt 36 Einsätzen, von denen vor allem das Hochwasser Anfang Juni in Erinnerung bleiben wird. In Biberbach waren über 50 Anwesen davon betroffen. Aber auch bei der technischen Hilfeleistung nach diversen Verkehrsunfällen und bei einigen Brandeinsätzen hatten die ehrenamtlichen Einsatzkräfte gut zu tun. Zwölf stellten sich der Leistungsprüfung „Die Gruppe im Löscheinsatz“ und bestanden mit Bravour. Auch aus dem Vereinsleben gab es viel zu berichten. Neben den vielen selbst ausgerichteten Veranstaltungen war man im Herbst zu Besuch in Straußfurt in Thüringen, um das 30-jährige Bestehen der Partnergemeinde zu feiern.

Kommandantenwahl verschoben

Die Wahl der Kommandanten, die auf der Tagesordnung stand, konnte nicht durchgeführt werden. Die Wehr hatte bereits vorab die Wahl eines zweiten Stellvertreters des Kommandanten vorgeschlagen, um die ständig wachsenden Aufgaben in einem Dreier-Team besser bewältigen zu können. Bürgermeister Wolfgang Jarasch erläuterte jedoch, dass für die Wahl eines zusätzlichen Kommandanten zunächst die Zustimmung des Gemeinderats erforderlich sei. Die Kommandantenwahl soll nun zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden, sobald der Gemeinderat über den Antrag entschieden hat.

Festwochenende am 11./12. Oktober

2025 ist für die Feuerwehr Biberbach ein besonderes Jahr: Es gilt ihr 150-jähriges Bestehen zu feiern. Passieren soll das an einem großen Festwochenende, das am 11./12. Oktober stattfindet. Dann will man mit den Biberbacher Bürgerinnen und Bürgern sowie den umliegenden Feuerwehren das Jubiläum gebührend zelebrieren, erklärte Vorsitzender Sebastian Merli.

Bei der Jahreshauptversammlung konnten die Kommandanten Rainer und Richard Würz mehrere Mitglieder für ihren langjährigen aktiven Dienst ehren. Seit zehn Jahren ist Michael Hiesinger dabei, Michael Miller und Christian Vogt bereits seit 20 Jahren. Auf 30 Jahre aktiven ehrenamtlichen Einsatz können Stefan Hörmann, Michael Wegner und Daniel Ziernhöld zurückblicken. Helmut Foag, Günter Hitzler, Franz Miller und Roland Storr wurden bereits im Rahmen eines Ehrenabends im Landratsamt vom Freistaat Bayern für ihre 40-jährige Dienstzeit ausgezeichnet. Seit 50 Jahren halten Lorenz Bayer, Josef Foag, Ralf Wiest und Leonhard Würz dem Verein die Treue. Dafür wurden sie von den Vorsitzenden Sebastian Merli und Andreas Köhler geehrt.

