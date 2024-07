Frau bei Auffahrunfall auf B2 leicht verletzt

Eine 26-Jährige und eine 48-jährige Autofahrerin waren am Montag gegen 18 Uhr auf der B2 in südlicher Richtung unterwegs. Die 48-Jährige musste auf der linken Seite verkehrsbedingt stark abbremsen, was die unmittelbar dahinter fahrende 26-Jährige zu spät bemerkte und hinten auffuhr. Die 48-Jährige wurde laut Polizei leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 18.000 Euro. (diba)

