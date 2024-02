Biberbach

17:40 Uhr

Fünf neue Glocken werden für Biberbach gegossen

Plus Ein ganz besonderer Moment für Biberbach: Für die Wallfahrtskirche werden fünf neue Glocken gegossen. 75 Menschen waren dabei.

Von Sabine Eltschkner

Einen ganz besonderen Moment erlebten 75 Frauen, Männer und Kinder aus Biberbach und Umgebung. Einer alten Tradition entsprechend an einem Freitag um 15 Uhr, also zur Todesstunde Jesu, war es so weit. Nach der Begrüßung durch Nicolai Wieland, dem Inhaber der Glockengießerei Bachert in Neunkirchen in der Nähe von Heilbronn konnten Fragen gestellt und die schon getroffen Vorbereitungen begutachtet werden. Auf das von Pfarrer Ulrich Lindl gesprochene Gebet, erfolgte die Aufforderung für den Beginn des Glockengusses mit den Worten: „Mit Gottes Hilfe.“

75 Menschen verfolgten das Gießen der neue Glocken von Biberbach. Das fand in Neunkirchen bei Heilbronn statt. Foto: Sabine Eltschkner

Die 1100 Grad heiße Bronze floss durch die vorgemauerten Kanäle und füllte die in der Gussgrube eingegrabenen Glockenformen. So wurden im Verlauf einer halben Stunde fünf Glocken gegossen. Sie sind der Heiligen Sophia, dem Seligen Adolph Kolping, dem Heiligen Kreuz, dem Heiligen Florian und dem Heiligen Josef gewidmet. Mit 2100 Kilogramm und einem Durchmesser von 162 Zentimetern ist die Sophienglocke die größte Glocke. Die sechste und kleinste Glocke der Wallfahrtskirche Biberbach aus dem Jahr 1905, die nach der verfügten Abhängung des übrigen Geläuts im Kriegsjahr 1942 noch im Kirchturm verblieben war, wird den Glockenklang auch künftig weiterhin abrunden.

