Gemeinderäten ist Friedhofs-Toilette in Affaltern ein dringendes Bedürfnis

Plus Die Aussegnungshalle in Affaltern wird saniert. Sie bekommt dabei ein "Extra", das der Bürgermeister für überflüssig hält. Sein Gemeinderat sieht das anders.

Die kleine Aussegnungshalle auf dem Friedhof des Biberbacher Ortsteils Affaltern ist marode. Mit 60.000 Euro aus der Gemeindekasse und vielen Stunden ehrenamtlicher Arbeit soll Abhilfe geschaffen werden, beschloss der Marktgemeinderat in jüngster Sitzung.