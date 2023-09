Biberbach

vor 17 Min.

Hoher Besuch in Biberbach und ein Wettstreit an der Orgel

Plus Wenn ein Wunderkind und ein begabter Organist sich an der Orgel messen, ist das ein großes Ereignis. So eine Begegnung soll in Biberbach stattgefunden haben.

Von Marie Fichtel

Im Herbst 1766 kam es zum großen Showdown in der Wallfahrtskirche Biberbach. Wolfgang Amadeus Mozart spielt einen Wettstreit an der Orgel – und es geht nicht so gut aus, wie das Wunderkind es sich wahrscheinlich gewünscht hätte. Noch heute erinnert eine rote Mozart Tafel an das Ereignis. Felix Guffler, der Heimatpfleger der Gemeinde Biberbach, weiß viel darüber und erzählt „Die Geschichte dahinter“ im Rahmen unserer Serie.

„Leopold Mozart war mit seinen Kindern in ganz Europa unterwegs, um an den wichtigsten Höfen zu spielen“, erzählt er. Im Herbst 1766 kamen sie gerade aus London. Dort hatten Wolfgang Amadeus und seine Schwester Nannerl am Königshof gespielt. Jetzt war die Familie über Augsburg auf dem Weg zurück nach Salzburg. „Die Verbindung von Augsburg über Biberbach nach Dillingen ist eine ganz alte Straße“, weiß Guffler. Sie sei dort verlaufen, wo heute noch zum Teil der Radweg ist. Über diese Straße seien auch Leopold, Wolfgang Amadeus und Nannerl gekommen. Warum genau sie nach Biberbach kamen, ist unklar. Es werde angenommen, der Reichsgraf Fugger, der auch Herr zu Biberbach war und hier einen Wohnsitz hatte, habe sie eingeladen.

