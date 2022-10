In Biberbach geht es wieder über sieben Hügel

Zum 15. Mal findet in Biberbach der beliebte Hobbylauf statt. Dabei steht vor allem der familiäre Charakter im Vordergrund.

Es ist wieder so weit: Die idyllische Hügellandschaft bei Biberbach mit ihrem bunten Herbstwald erwartet am Sonntag, 9. Oktober , Nordic Walker, Jogger und Läufer zum 15. Biberbacher Sieben-Hügel-Lauf. Nachdem vor zwei Jahren drei neue Strecken ausgewiesen wurden, wird auch in diesem Jahr der Lauf am Sportplatz Biberbach starten.

Die Sportveranstaltung, ein Klassiker für viele Sportfreunde im nördlichen Landkreis Augsburg und der weiteren Umgebung, findet immer Anfang Oktober statt. Auch dieses Jahr wird sie in bewährter Manier ablaufen. Besonders der familiäre Charakter ist dem Organisationsteam mit den Familien Guffler, Mair, Stöckli und Anderer wichtig. Jeder, ob jung oder alt, kann teilnehmen, vom Hobbyläufer bis zum leistungsorientierten Sprinter. Und jeder kann seine Laufstrecke für sich passend auswählen, ganz nach individuellem Leistungs- und Trainingsstand.

Ausdauerläufer können einen zusätzlichen Anstieg einbauen

Die berühmt-berüchtigte „Schwarze Piste“ wird auch in diesem Jahr wieder ausgesteckt. Durch eine Streckenanpassung wurde diese Laufvariante nochmals deutlich verlängert, sodass nun insgesamt 12,4 Kilometer zu absolvieren sind. Ausdauerläufer, die sich auf der Strecke fit fühlen, können dadurch an einer Weggabelung noch einen zusätzlichen sportlichen Anstieg in den Rundkurs einbauen. Wer es etwas weniger fordernd mag, kann sich für die 9,9 Kilometer lange Strecke entscheiden, die für geübte Läufer geeignet ist, oder gleich gemütlich auf der 7,5 Kilometer langen Walker-Runde die Natur und die Bewegung an der frischen Luft genießen. Während der Runde können außerdem alle Läufer und Walker ihre Energiereserven an der Verpflegungsstation bei Läufertee und Traubenzucker wieder auffüllen.

Das gemeinsame Erlebnis ist Trumpf bei diesem „Volkslauf“. So gibt es zum Beispiel keine Zeitmessung, man kann alleine oder in Gruppen gehen, und den familiären Charakter der Veranstaltung merkt man schlussendlich auch daran, dass sich alle, die nach dem Laufen Lust und Hunger haben, zum gemeinsamen Mittagessen im Gasthof Magg in Biberbach treffen.

Die Strecken werden ausführlich beschrieben

Pünktlich um 10 Uhr wird dann am Sonntag, 9. Oktober, der Lauf auf dem Biberbacher Sportplatz von Zweitem Bürgermeister Klaus Gerstmayer gestartet. Alle Informationen zum Lauf stehen im Internet unter www.siebenhuegellauf.de bereit. Hier werden auch die verschiedenen Strecken ausführlich beschrieben und alle Informationen zur Anmeldung bereitgestellt. Während der Veranstaltung gelten die allgemeinen Hygiene- und Gesundheitsvorschriften.

Lesen Sie dazu auch