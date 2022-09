In Biberbach soll ein Gemeinschaftsgarten für alle entstehen

Plus Ein Gemeinschaftsgarten für alle Biberbacher beim Sportplatz soll eine ökologisch wertvolle Fläche mit vielen Obstbäumen werden. Was genau geplant ist.

Biberbach bekommt einen Gemeinschaftsgarten. Das beschloss der Bau-, Umwelt- und Planungsausschuss der Marktgemeinde in seiner Sitzung im August. Gerade rechtzeitig, um sicherzustellen, dass im Herbst die Bäume für die Pflanzung der Streuobstwiese bereitstehen. Die Idee für den Garten für alle Biberbacher hatte Sebastian Merli. Frisches, gesundes Obst für alle, vor allem für die Menschen, die keinen oder nur einen kleinen Garten ohne Bäume haben, soll dort wachsen.