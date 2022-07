Jugendliche brechen in Hofladen in Biberbach ein

Zwei Jugendliche seien in einen Hofladen in Biberbach eingebrochen, berichtet die Polizei. Die Beamten können die beiden fassen und übergeben sie ihren Eltern.

Jugendliche sind in einen Hofladen in Biberbach eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall am Sonntagabend gegen 22.30 Uhr. Ein 16-Jähriger stieg demnach in den Selbstbedienungsladen ein, während sein 15-jähriger Kumpel Wache stand. Zuvor sei die Videokamera mittels Klebeband abgeklebt worden, so die Polizei.

Der 16-Jährige versuchte demnach die Kasse von der Wand zu stemmen, was jedoch misslang. Dabei soll allerdings Sachschaden von rund 100 Euro entstanden sein. Der Geschädigte wurde durch laute Geräusche aufmerksam und sah die beiden Jugendlichen vom Tatort mit Fahrrädern fliehen. Durch die herbeigerufenen Einsatzkräfte der Polizei und unter Mithilfe des Geschädigten konnten die Jugendlichen gestellt und festgenommen werden. Sie seien ihren Erziehungsberechtigten übergeben worden, berichtet die Polizei. (kinp)