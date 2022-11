Biberbach

06:10 Uhr

Junge Juristin zieht in Biberbacher Gemeinderat ein

Laura-Theresa Ebert studierte in Chicago. Wofür sie sich in Biberbach einsetzen will.

Das neue Gesicht im Biberbacher Marktgemeinderat ist Laura-Theresa Ebert. Sie rückte für die aus persönlichen Gründen ausgeschiedene Johanna Quis (UFB) nach. Ebert war bei den Kommunalwahlen 2020 für die Unabhängige Frauenliste Biberbach angetreten und hatte als Erstkandidatin viele Stimmen gewinnen können. Nach dem Rücktritt von Johanna Quis und dem Verzicht von Gabriele Mader hatte sich Ebert trotz ihres zwischenzeitlichen Austritts aus der UFB bereit erklärt, politische Arbeit für ihre Heimatgemeinde zu leisten. Die 25-jährige Diplom-Juristin ist in Biberbach aufgewachsen und hat in Augsburg und Chicago Rechtswissenschaften studiert. Ein gesundes Wachstum der Gemeinde und bezahlbarer Wohnraum für junge Menschen stehen ganz oben auf ihrer Prioritätenliste. Aber auch die Unterstützung der Vereine, des Ehrenamtes und der Rückhalt für die Älteren und pflegenden Angehörigen sind ihr wichtig. Politisch tritt die junge Rechtsreferendarin in die Fußstapfen von Opa Rudolf Scherer, der auch schon im Biberbacher Marktgemeinderat saß. (sdk)

