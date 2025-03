Kachelofen Pechinger spendet an die Dachskinder

Zum vergangenen Weihnachtsfest entschied spendete Christian Pechinger den Betrag, den er normalerweise für traditionelle Weihnachtsgeschenke an geschätzte Kunden ausgibt, an die gemeinnützige Initiative Dachskinder zu spenden. Damit wollte der Inhaber der Kachelofen-Firma ein Zeichen setzen und soziale Verantwortung übernehmen. „Wir glauben, dass es in der Weihnachtszeit wichtiger denn je ist, anderen zu helfen und Solidarität zu zeigen“, erklärte der Firmenchef. Die Dachskinder leisteten großartige Arbeit und unterstützten Familien mit schwerbehinderten Kinder in der Region. „Es war uns ein großes Anliegen, unseren Teil zu einer positiven Veränderung beizutragen und den Kindern ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.“ Die Dachskinder setzen sich für die Betreuung von schwerstmehrfachbehinderten und schwer erkrankten Kindern ein. Dadurch werden die Eltern, die ihre Kinder 24 Stunden an 7 Tagen die Woche pflegen und betreuen entlastet; sie können neue Energie tanken.

