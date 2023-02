Politiker zeigen Herz für die Biberbacher Wallfahrtskirche

Tradition und Wasserstoff: CSU und FW-Fraktion fördern Projekte in der Region. SPD spricht von "Wahlkampf-Beglückungsoffensive"

Geldsegen für die bekannte Biberbacher Wallfahrtskirche. Mehr als 450.000 Euro zusätzlich lässt der Freistaat für die Generalsanierung des Gotteshauses und fünf neue Glocken springen. Das teilte der Biberbacher Landtagsabgeordnete Johanns Häusler (FW) am Mittwoch mit. Zusammen mit seinem CSU-Kollegen Georg Winter habe er für die Finanzspritze gesorgt.

Das Geld stammt einmal von der Bayerischen Landesstiftung, in deren Stiftungsrat Winter sitzt, und in größeren Teilen aus den so genannten Haushaltsinitiativen der beiden Regierungsfraktionen im Münchner Landtag. Rund 70 Millionen Euro dürfen die Abgeordneten von CSU und Freien Wählern direkt verteilen. Das ist zwar nur ein Bruchteil dessen, was der Freistaat direkt ausgibt.

Dafür aber können die Parlamentarier Projekte fördern, die ihnen wichtig sind - und so den eigenen Wahlkampf in den Stimmkreisen befördern. Das zumindest argwöhnt die SPD. Ihr Haushaltsexperte Harald Güller spricht von einer "Wahlkampfbeglückungs-Offensive", die jetzt mit großem Tamtam vorgestellt werde, in Wahrheit aber nur 0,1 Prozent des Gesamtumfangs des Staatshaushalts ausmache.

So steht es um die Biberbacher Wallfahrtskirche

Die Biberbacher Wallfahrtskirche zum Beispiel erhält auch aus anderen Töpfen Steuergeld. Die Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen der Wallfahrtskirche „St. Jakobus Major“ werden vom Landkreis Augsburg und vom Bezirk Schwaben unterstützt. Die Diözese Augsburg übernimmt als Hauptzuschussgeber 75 Prozent der Außensanierung mit einem Gesamtvolumen von rund 3,2 Millionen Euro. Somit verblieben alleine für diese Maßnahme noch ca. 620.000 Euro für die örtliche Kirchenstiftung. Dazu kommen noch sämtliche Kosten der Innenrenovierung und die Beschaffung neuer Kirchenglocken. Die aus dem Jahr 1949 stammenden Weißbronze-Glocken sind inzwischen sehr stark ausgeschlagen und gefährden massiv die Statik und somit den Bestand des historischen Kirchturms.

Einen anderen Schwerpunkt als Winter und Häusler setze der Meitinger FW-Abgeordnete Fabian Mehring bei seinen Projekten. Mehr als 1,5 Millionen Euro zusätzlicher Landesmittel lotste er nach eigenen Angaben nach Augsburg Stadt und Land und in den nördlichen Landkreis Dillingen.

So viel Geld geht nach Augsburg

Augsburg: Die Feuerwehrerlebniswelt im Augsburger Martini-Park hatte Mehring im letzten Jahr zusammen mit Innenminister Joachim Herrmann und den Landräten aus der Region aus coronabedingten Finanznöten befreit. Nun legen FW und CSU gemeinsam nach: „Die landesweite Kampagne der Feuerwehr-Erlebniswelt zum Katastrophenschutz wird nun abermals mit 100.000 Euro gefördert“, berichtet Mehring. Groß dürfte die Freude auch bei den Machern des ,Habitat‘ in Augsburg sein. Ihre Idee, einen offenen Makerspace als Schnittstelle zwischen Forschung, Industrie und Schwabens Handwerk zu etablieren, unterstützt der Freistaat mit 100.000 Euro. Ein Institut für Friedensforschung soll indes an der Universität in Augsburg entstehen. Hierfür hatte Mehring im letzten Jahr bereits gemeinsam mit dem damaligen Wissenschaftsminister Bernd Sibler erfolgreich Bundesmittel in Berlin eingeworben. Nun unterstützt der Freistaat auf Mehrings Antrag mit weiteren 100.000 Euro.

200.000 Euro für Gersthofen

Landkreis Augsburg: Konkret fließen 200.000 Euro in die Ballonstadt Gersthofen, wo über das Erdgasnetz im Rahmen eines Pilotprojektes erstmals in Bayern ein Stadtteil mit Wasserstoff aus dem MVV-Industriepark versorgt werden soll. Innovativ geht es auch bei einem Pilotprojekt des Lech-Stahlwerks in Herbertshofen zu, für das Mehring einen Zuschuss von 200.000 Euro akquirieren konnte. „Durch die intelligente Nutzung von Abwärme und erneuerbarer Energie wollen wir dort ,grünen Stahl‘ produzieren und den CO2-Ausstoß von Bayerns einzigem Stahlwerk minimieren“, erklärt der Abgeordnete. Im Schmuttertal des nördlichen Landkreises Augsburg gibt es Geld für zwei Sozialprojekte. So erhält die Gemeinde Nordendorf 200.000 Euro für ihr Pilotprojekt ,Nordendorf Vital‘, bei dem gutes Wohnen und Leben sowie bestmögliche Versorgung im Alter im Mittelpunkt steht. „Weitere 100.000 Euro fließen zur Beschaffung eines neuen Fahrzeugs für den ehrenamtlichen Transportdienst des Krankenhilfeverein im Kloster Holzen“, kündigte Mehring am Mittwoch an.

Was im Kreis Dillingen gefördert wird

Landkreis Dillingen: Ob es am Rennen um das Direktmandat für den Landtag liegt, das sich die Münchner Koalitionspartner im Kreis Dillingen und im nördlichen Landkreis liefern? Auf jeden Fall wurden beide Seiten bei der Fahndung nach Förderwürdigem in der Region oft fündig. Im Buttenwiesener Ortsteil Frauenstetten soll in der Hartl-Mühle eine Erlebniswelt zur kleinen Wasserkraft geschaffen werden, wofür Mehring 100.000 Euro Fördermittel erfolgreich beantragt hat. Als landesweit einzigartig gilt der Lernort zum jüdischen Leben in Buttenwiesen, für dessen Errichtung der FW-Politiker bereits im Jahr 2021 eine sechsstellige Fördersumme eingeworben hat. Nun gibt es für die Digitalisierung des museumspädagogischen Bildungsangebots weitere 75.000 Euro. Die Errichtung eines Kunstrasenplatzes im überregionalen Leistungszentrum des Bayerischen Fußballverbandes ist dem Freistaat 250.000 Euro wert, das neue Begegnungszentrum der Dillinger Caritas 150.000. In diesen beiden Fällen war auch Kollege Winter mit von der Partie. Die CSU als größere der beiden Fraktionen darf auch mehr Millionen vergeben. Insofern hatte Winter auch 10.000 Euro, um eine Idee von Gabriele Buberl aus Wertingen zu unterstützen: einen Profilpass für die Jugend in der Region. Zudem gibt es 80.000 Euro für eine Machbarkeitsstudie zur Optimierung der Donautalbahn und 390.000 Euro für die Generalinstandsetzung der Stadtpfarrkirche. Höchstädt.