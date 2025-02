Michael Kempter ist jetzt dritter Bürgermeister in Biberbach

Die Wahl eines neuen dritten Bürgermeisters ist im Gemeinderat von Biberbach nötig geworden, nachdem der bisherige Amtsinhaber Leonhard Würz (CSU) zurückgetreten war. Sein Nachfolger ist nun Michael Kempter von den Freien Wählern; er wurde mit 12:2 Stimmen gewählt. Leonhard Würz bleibt als Gemeinderat dem Gremium verbunden. Auch für Katharina Motzet von der Jungen Liste gibt es einen Nachfolger, das ist Fabian Wüst, der nun auch in einigen Ausschüssen vertreten ist. Anschließend ebnete der Gemeinderat den Weg für die Agri-Photovoltaik-Freiflächenanlage östlich von Biberbach.

Die Gesamtfläche des Geltungsbereichs beträgt 30.575 Quadratmeter (davon sind 26.900 Quadratmeter PV-Anlage und 3.675 Quadratmeter Grünfläche) und wird landwirtschaftlich als Acker genutzt. Das Gebiet wird im Süden über den vorhandenen Wirtschaftsweg und im Norden über eine private Zuwegung erschlossen. Die hoch aufgeständerten Systeme sind höher als 4,60 Meter über dem Boden angebracht. Dadurch bleibt darunter ausreichend Platz für den Anbau von Nutzpflanzen oder Tierhaltung und kann so mit einem Traktor befahren werden.

Gemeinderat will Halteverbot in der Bibertalstraße

Der Rat behandelte in der Sitzung die beiden eingegangenen Stellungnahmen der Bauleitplanung sowie des Immissionsschutzes im Rahmen der Beteiligung. Vonseiten der Öffentlichkeitsbeteiligung gab es dagegen keine Einwände. Am Ende wurde dem Bebauungsplan einstimmig zugestimmt. Die Verwaltung wurde beauftragt, den Satzungsbeschluss öffentlich bekannt zu geben. „Wir müssen den Plan bekannt machen, dann ist Baurecht geschaffen“, so Bürgermeister Wolfgang Jarasch.

Mit der Empfehlung eines Halteverbots in der Bibertalstraße 3 bis 5, das ist die Kreisstraße A12, bei Miller's Milchhäusle, reagierte der Markt Biberbach auf das Zuparken dieses landwirtschaftlichen Betriebs, der täglich seine Ausfahrt nutzt. Die Problematik: Seit geraumer Zeit stehen dort zwei ehemalige Postfahrzeuge, die die Ausfahrt des Betriebs bei Gegenverkehr behindern. Ein Verkehrsfluss sei nicht mehr gegeben, so der Bürgermeister und findet es, wie er sagte, als ein berechtigtes Ansinnen des Betriebsinhabers, das Halteverbot zu beantragen. Auf Nachfrage von Thomas Fischer (FWV), ob bereits Gespräche mit den beiden Fahrzeughaltern geführt worden sind, wurde dies bejaht, jedoch ohne deren Einsicht. Für ein Fahrzeug ist die Betriebserlaubnis bereits erloschen. Die Räte votierten einstimmig für das Anbringen eines Halteverbots, denn hier werden, wie Rainer Würz (CSU) deutlich machte, die Betriebsabläufe erheblich gestört. Jetzt muss der Landkreis das Halteverbot aussprechen.

Verwaltung darf das „Snack-Eck Affaltern“ genehmigen

Im Ortsteil Affaltern könnte es demnächst ein neues Einzelhandelsangebot geben. Der Marktgemeinderat stand der Aufstellung des Verkaufshäuschen „Snack-Eck Affaltern“ grundsätzlich positiv gegenüber. Abgelehnt wurde der Antrag dennoch, weil das Häuschen auf einem Kanalschacht platziert werden sollte. Aber auch der neu vorgeschlagene Standort sei laut Gemeinderat Leonhard Würz (CSU) nicht geeignet, da er auf einem Revisionsschacht zu stehen käme. „Er wird zwar nicht genutzt, muss jedoch zugänglich bleiben.“ Wie Bürgermeister Wolfgang Jarasch mitteilte, war dies zuvor nicht bekannt. Jetzt wurde auch dieser Antrag zurückgestellt. Die Verwaltung wird ermächtigt, das Verkaufshäuschen zu genehmigen, sobald ein geeigneter Platz dafür gefunden wird.