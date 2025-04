Motorradfahrer nach Unfall in Krankenhaus eingeliefert

Ein 20-jähriger Motorradfahrer ist nach einem Unfall bei Biberbach verletzt. Wie die Polizei berichtet, kreuzte ein 46-jähriger Autofahrer am Mittwoch gegen 16 Uhr die Kreisstraße A9 von der Zollsiedlung in Richtung Eisenbrechtshofen. Dabei übersah er den Motorradfahrer, der von Biberbach in Richtung Langweid unterwegs war. Das Motorrad prallte gegen die rechte Seite des Autos, wodurch der 20-Jährige stürzte. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 10.000 Euro. (kinp)

