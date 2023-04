Biberbach

14:06 Uhr

Mütter frischen Biberbacher Schulbibliothek auf

In Biberbach freuen sich die Kinder über eine "neue" Schulbücherei.

Artikel anhören Shape

Sechs Mütter packen an: "Ehrenamt XXL" an der Schule in Biberbach.

Die Biberbacher Grundschule hat eine frisch aufpolierte Bücherei. Sechs Mütter, die das ganze Schuljahr lang den Betrieb der Bücherei stemmen, haben dorthin frische Farbe und kuschelige Atmosphäre gezaubert. "Ein großartiger Fall von Ehrenamt XXL", ist Schulleiterin Christa Bobinger begeistert vom Einsatz. Birgit Gruber-Ipfling, Monika Seiler-Deffner, Nadine Goos, Melanie Schipf, Corinna Harlander und Ivana Calic hatten beschlossen, dass die Bücherei nach den Bauarbeiten in der Schule dringend eine Verschönerung benötigen würde. Es wurde sauber gemacht, frisch gestrichen. Neue Sitzsäcke und Kissen sorgen für bequemen und luftigen Lesespaß. Neue Bücher sollen den Kindern noch mehr Lust machen sich Lesestoff mit nach Hause zu nehmen. Zur Eröffnung des neu gestalteten Raums gab es Infos zur Benutzung der Bücherei und einen Vorgeschmack auf die vielen Geschichten, die es zu entdecken gibt. Gemeinderätin Katharina Motzet und Bürgermeister Wolfgang Jarasch kamen dafür in die Schule und lasen den Kindern vor. (sdk)

Themen folgen