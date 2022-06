Musikschule Biberbach bietet jetzt auch Unterricht für Blechbläser an

Plus Die Musikschule Biberbach bietet vielfältigen Unterricht an. Ab sofort kommt noch ein besonderes Ausbildungsangebot hinzu.

Ab sofort hat die Musikschule Biberbach auch das "Blech" im Angebot. Von der musikalischen Früherziehung bis zum Instrumental- oder Gesangsunterricht für Erwachsene bietet die Musikschule Biberbach seit bald 50 Jahren so ziemlich alles, was das musikalische Herz begehrt. Doch es gibt immer wieder einmal auch Gelegenheit für neue Angebote.