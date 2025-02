Der langjährige Gemeinderat Leonhard Würz, der auch sehr gerne dritter Bürgermeister von Biberbach war, legt das Amt wie berichtet aus persönlichen Gründen wieder nieder. In der nächsten Gemeinderatssitzung am Dienstag, 18. Februar, steht die Neuwahl an - zum zweiten Mal. Denn in der vergangenen Sitzung ging etwas schief.

Cordula Homann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Biberbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wolfgang Jarasch Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis