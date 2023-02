Biberbach

vor 51 Min.

Nach Aufregung um Bauplatz in Affaltern: Gemeinde sieht sich im Recht

Über das Grundstück in Affaltern gibt es in Biberbach viele Diskussionen.

Plus Dass ein Käuferpaar auf ihrem Grundstück in Affaltern nicht bauen kann, sorgte für Aufregung. Auch im Biberbacher Gemeinderat wurde das Thema erneut diskutiert.

Von Sonja Diller Artikel anhören Shape

Ein Bericht unserer Zeitung über einen geplatzten Traum vom Eigenheim aufgrund einer Veränderungssperre für ein Grundstück in Affaltern kam im Gemeinderat Biberbach nicht gut an. Als Buhmann will sich Bürgermeister Wolfgang Jarasch nicht darstellen lassen. Deshalb informierte er im öffentlichen Teil der jüngsten Sitzung des Gemeinderates darüber, warum in Affaltern Grundstückseigentümer noch warten müssen, bis ihre Bauwünsche in Erfüllung gehen können.

