Neubürger erhalten in Biberbach einen Geschenkebeutel mit Infos

Eine Idee der "Jungen Liste" in Biberbach kommt gut an: Neubürger erhalten ein Willkommenspaket mit einem Geschenkebeutel und einem roten Eimer von der Feuerwehr.

Künftig bekommt jeder Neubürger in Biberbach bei der Anmeldung im Rathaus einen großen, prall gefüllten Turnbeutel als Geschenk. Neue Turnschuhe sind zwar keine drin, dafür aber jede Menge Informationen und praktische Sachen, die den Einstieg ins Gemeindeleben erleichtern.

Katharina Motzet und Tobias Merktle von der Jungen Liste hatten den Antrag für ein Willkommenspaket für Neubürger in den Gemeinderat eingebracht und das Projekt auch umgesetzt. In jüngster Sitzung stellte Tobias Merktle seinen Kollegen nun vor, über was sich "neue" Biberbacher künftig freuen dürfen. Weil die rund 50 Geschenke gar nicht alle in den Beutel passen, hat die Freiwillige Feuerwehr Biberbach zusätzlich noch einen roten Eimer als Geschenkkörbchen spendiert. Fast alle Vereine haben sich beteiligt. Vom bunten Ball über Gutscheine bis zu einem Glas heimischem Honig ist die Überraschungsbox prall gefüllt. Da Bürgermeister Wolfgang Jarasch voraussichtlich nicht dazu kommen wird, alle Neu-Biberbacher persönlich zu begrüßen, klebt ein QR-Code auf dem Beutel. Darüber kann man sich das Willkommen des Bürgermeisters virtuell abholen.

75 Pakete reichen eineinhalb Jahre

Der aktuelle Vorrat von 75 Paketen dürfte rund eineinhalb Jahre reichen, schätzt Merktle. Beim nächsten Schwung "dürfen sich auch gerne die Gewerbetreibenden in Biberbach rege an der Bestückung der Willkommensboxen beteiligen". (sdk)

