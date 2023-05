Neue Fahne für die gerettete Friedenswallfahrt in Biberbach

40 Vereine kamen zur Wallfahrt zum Hergöttle von Biberbach.

Lange Zeit war unklar, ob die traditionelle Friedenswallfahrt zum „Herrgöttle von Biberbach“ in diesem Jahr wie gewohnt stattfinden kann, denn der Biberbacher Brauchtums- und Kameradenverein als Veranstalter tat sich schwer, einen neuen Vorstand zu finden. Umso schöner war die Nachricht, dass nicht nur ein neues Führungsgremium gefunden wurde, sondern auch die seit Jahren beliebte Wallfahrt in gewohntem Rahmen stattfinden kann.

So schmückte ein buntes Meer an Fahnen den Kirchberg, als die über 40 Fahnenabordnungen und zahlreiche Gäste, begleitet vom Biberbacher Blasorchester, zur Kirche hinaufzogen. „Sie setzen damit gerade in diesen unruhigen Zeiten ein wichtiges Zeichen für den Frieden“, begrüßte Pfarrer Dr. Ulrich Lindl die Wallfahrer. Im Rahmen des feierlichen Gottesdienstes, der mit Blasmusik aus der Schubert-Messe umrahmt wurde, fand auch die Weihe der neuen Vereinsfahne statt. Fähnrich Ralf Wiest gab zunächst einen kurzen Abriss über die circa 130 Jahre alte Vereinsfahne, die neben zwei Weltkriegen auch zahlreiche Kameradenehrungen erlebte. Zum Ende des Zweiten Weltkriegs wurde die Fahne gar für einige Jahre im Pfarrhaus versteckt, um sie vor Zerstörung zu bewahren. „Wir segnen hier nicht nur die neue Fahne, sondern auch alle, die sie tragen und zu ihr stehen“, erklärte Pfarrer Lindl nach der Segnung.

Zum anschließenden Gedenkakt an der Kreuzigungsgruppe konnte Vorsitzender Franz Herden neben der Ehrenwache der Reservistenkameradschaft Gablingen-Lützelburg auch zahlreiche Vertreter aus der Politik begrüßen. Die Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler im Kreistag, Melanie Schappin erklärte: „Jeder kann selbst seinen Beitrag zum Frieden leisten." Sie sei froh, dass die Bundeswehr in Deutschland wieder mehr Unterstützung erfahre und Deutschland entschlossen an der Seite der Ukraine stehe.

Mit drei Salutschüssen zu Ehren der toten Kameraden endete die Wallfahrt.

